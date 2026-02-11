A- A+

TÊNIS João Fonseca no ATP 250 de Buenos Aires: saiba onde assistir ao vivo e horário da partida Tenista brasileiro encara o chileno Alejandro Tabilo e inicia defesa do título da competição

O brasileiro João Fonseca começa, nesta quarta-feira (11), a defender o seu título no ATP 250 de Buenos Aires. O tenista de 19 anos passou direto às oitavas e enfrentará o chileno Alejandro Tabilo por volta das 20h (de Brasília), na Quadra Guillermo Vilas.

Quem avançar às quartas, tem dois possíveis adversários, Roman Andres Burruchaga ou Tomás Martín Etcheverry, ambos argentinos.

Qual é o horário da partida de João Fonseca?

O tenista deve estrar em quadra por volta das 20h (de Brasília). A partida está marcada para acontecer na Quadra Guillermo Vilas, a principal do evento, durante a sessão noturna, que começa às 18h30.

Onde assistir à partida de João Fonseca?

A estreia de João Fonseca no ATP 250 de Buenos Aires será transmitida ao vivo pelo Disney+ (streaming).

