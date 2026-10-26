João Fonseca perde 12 posições e despenca para 40º no ranking após desistir da temporada

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João Fonseca abandonou a temporada para "preservar a saúde física e mental" e fechará o ano em sua pior posição no ranking após começar a encantar o planeta. Na lista divulgada pela ATP nesta segunda-feira, o prodígio brasileiro apareceu no 40º lugar, o mesmo que figurou em abril, após despencar 12 colocações.





Depois de um 2025 de destaque, no qual fechou o ano em 24º, João Fonseca sofreu muito com os problemas físicos em 2026, terminará a temporada sem títulos e fora da classificação que o colocaria entre os cabeças de chave para o Aberto da Austrália, no começo de 2027, obrigando-o a vencer algum torneio antes do Grand Slam para tentar subir na classificação.



Antes de anunciar a antecipação da temporada, João Fonseca era o 28º do ranking e, portanto, entre os 32 cabeças de chave. Ocorre que o tenista sentiu muito o desgaste após a disputa da Copa Davis com o Brasil e abriu mão da gira asiática - não defendeu os pontos do título do ATP 500 da Basileia, por exemplo.

João Fonseca, tenista brasileiro. Foto: Kirill Kudryavtsev / AFP





Na lista que será divulgada no dia 2 de novembro, o prodígio verde e amarelo ainda perderá mais 50 pontos, podendo cair novas posições, pois ainda rolam torneios antes do encerramento da temporada no ATP Finals.



Na atualização desta segunda-feira, João Fonseca apareceu com 1 250 pontos, atrás do belga Zizou Bergs. O 32º, para comparação com os possíveis cabeças de chave no Australian Open, sem considerar as desistências, hoje seria o peruano Ignacio Buse, com 1.445.



A relação ainda conta com o italiano Jannik Sinner na frente - será ultrapassado por Alexander Zverev pela ausência no ATP Finals. A maior novidade no Top 10 é a subida do francês Arthur Fils para o 8º lugar, com o australiano Alex de Minaur caindo para 10º.

Tenista Alexander Zverev. Foto: Hector Retamal / AFP





CONFIRA O RANKING DA ATP:

1º - Jannik Sinner (ITA) - 10.450 pontos

2º - Alexander Zverev (ALE) - 9.750

3º - Carlos Alcaraz (ESP) - 5.610

4º - Ben Shelton (EUA) - 4.680

5º - Daniil Medvedev (RUS) - 3.860

6º - Flávio Cobolli (ITA) - 3.690

7º - Félix Auger-Aliassime (CAN) - 3.515

8º - Arthur Fils (FRA) - 3.425

9º - Frances Tiafoe (EUA) - 3.380

10º - Alex de Minaur (AUS) - 3.280

40º - João Fonseca (BRA) 1.250

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