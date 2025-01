A- A+

ELIMINADO João Fonseca perde no 5º set e se despede do Aberto da Austrália Sonego, veterano de 29 anos, fez valer a experiência em um jogo de cinco sets

O jovem brasileiro João Fonseca, que na estreia eliminou o russo Andrey Rublev (N.9), se despediu do Aberto da Austrália nesta quinta-feira (16), derrotado pelo italiano Lorenzo Sonego (N.55) na segunda rodada.

Sonego fechou o jogo em 3 sets a 2, com parciais de 6-7 (6/8), 6-3, 6-1, 3-6 e 6-3, em três horas e 36 minutos na 1573 Arena, lotada de torcedores brasileiros.

Invicto desde o título no NextGen ATP Finals, em dezembro, João, de 18 anos, disputou em Melbourne o primeiro Grand Slam de sua carreira, depois de superar o qualifying.

A atuação do brasileiro rendeu elogios de grandes figuras do tênis como Novak Djokovic, Coco Gauff e Carlos Alcaraz, que o chamou de "incrível".

Mas Sonego, outro veterano (29 anos), fez valer a experiência em um jogo de cinco sets. O italiano salvou um break point com 3-3 na quinta parcial e em seguida venceu três games para selar a vitória.

Na terceira rodada, Sonego vai enfrentar o húngaro Fabian Marozan (N.59), que bateu o americano Frances Tiafoe (N.16) por 3 sets a 2.

João Fonseca, em seu primeiro jogo de cinco sets, tinha começado com vitória na primeira parcial, no tie break, depois de ter salvado dois set points com seu sólido serviço.

Na sequência, Sonego venceu dois sets com autoridade, os dois primeiro sets perdidos pelo brasileiro em 2025. No quarto, João reagiu com uma rápida quebra, mas no quinto o italiano se segurou nos momentos mais complicados e comemorou a vitória.

