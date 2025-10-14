Ter, 14 de Outubro

Tênis

João Fonseca perde em sets diretos para holandês na estreia do ATP 250 de Bruxelas

Brasileiro retornou às quadras nesta terça-feira (14), após ficar fora da gira asiática

Tenistra brasileiro João Fonseca

Após decidir por ficar fora da gira asiática, João Fonseca, enfim, retornou às quadras, mas de um jeito inesperado. Número 45 do mundo, o brasileiro de 19 anos perdeu, nesta terça-feira, para o holandês Botic van de Zandschulp (86º) por 2 sets a 0 (7/5 e 7/6), na estreia do ATP 250 de Bruxelas, na Bélgica, com cerca de 2h de partida.

Na primeira parcial, João chegou a quebrar o saque do adversário em 3/2, mas levou o troco logo em seguida. Em um confronto parelho, Zandschulp teve seis points até fechar em 7/5.

Assim como no primeiro set, o brasileiro quebrou o holandês e, desta vez, teve a chance de empatar a partida em 5/3. No entanto, desperdiçou a oportunidade e viu o oponente fechar o jogo no tie-break (7/2).

