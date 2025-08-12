Ter, 12 de Agosto

TÊNIS

João Fonseca perde para francês e está eliminado do Masters 1000 de Cincinnati

Brasileiro foi derrotado em sets diretos por Terence Atmane na terceira rodada do torneio americano

João Fonseca deu adeus ao Masters 1000 de Cincinnati João Fonseca deu adeus ao Masters 1000 de Cincinnati  - Foto: Matthew Stockman/Getty Images/AFP

João Fonseca está eliminado do Masters 1000 de Cincinnati, nos Estados Unidos. 52º do ranking, o brasileiro de 18 anos perdeu, nesta segunda-feira, para o francês Terence Atmane (136º) por 2 sets a 0 (6/3 e 6/4), na terceira rodada do torneio.

Agora, João foca na preparação para o US Open, último Grand Slam da temporada. Ele disputará pela primeira a chave principal, que vai do dia 24 de agosto até 7 de setembro.

 

