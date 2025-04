A- A+

Tênis João Fonseca perde para holandês na estreia do Challenger 175 de Estoril, em Portugal Brasileiro caiu diante de Jesper de Jong por 2 sets a 0 (6/2 e 7/5)

Depois de perder precocemente na segunda rodada do Masters 1000 de Madri-ESP, no último sábado, João Fonseca aproveitou a semana para disputar o Challenger 175 de Estoril-POR.

O brasileiro de 18 anos (65º) perdeu, nesta quarta-feira, para o holandês Jesper de Jong (93º) por 2 sets a 0 (6/2 e 7/5), em 1h17 de partida, na primeira rodada do torneio.

Em um início avassalador, de Jong se mostrou bastante agressivo, o que pegou de surpresa João, que ficou desconfortável no fundo de quadra e viu o adversário abrir 4/1.

Enquanto o brasileiro tentava se encontrar no jogo, o holandês demonstrava confiança a cada winner e fechou, com méritos, a primeira parcial em 6/2.

Na virada para o segundo set, de Jong não só deixou João esboçar qualquer tipo de reação, como também aplicou 3/0.

Mas o brasileiro saiu do "fundo do poço" e empatou a partida. Com a chance de levar a parcial ao tie-break, João voltou a cometer erros não forçados.

Agora, João tem pela frente o Masters 1000 de Roma-ITA, que começa a partir do dia 7 de maio.

