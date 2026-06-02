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Tênis João Fonseca perde para Mensik e adia sonho de título em Roland Garros Tcheco venceu quartas de final por 3 sets a 0 (6/4, 6/3 e 7/5)

O sonho de João Fonseca foi adiado. Nesta terça-feira (02), o brasileiro acabou sendo derrotado por 3 sets a 0 (6/4, 6/3 e 7/5) pelo tcheco Jakub Mensik e caiu nas quartas de final de Roland Garros.



1º set

Ainda que não tenha apresentado um nervosismo inicial, João teve alguma dificuldade para anular o jogo de Mensik. O tcheco começou errando pouco e adotou uma estratégia de fortes saques abertos (quase sempre acima de 200km/h) e corridas até a rede para completar no voleio, deixando a batalha pelos pontos mais curtas, sabendo que o brasileiro tendia a ter vantagem em trocas mais longas.

O game decisivo foi o quinto, onde Jakub Mensik construiu a vantagem após erros não forçados do brasileiro e caminhou, assim, para vencer o primeiro set por 6 a 4 em quase 45 minutos.

2º set

O segundo set começou com um roteiro muito parecido, com equilíbrio nos dos lados da quadra até que novamente no quinto game da parcial, Mensik levou vantagem e quebrou o serviço. Ainda que João tenha aberto 40-0, o tcheco apresentou muita calma para reverter e continuou impedindo o brasileiro de se soltar na partida.

Sem conseguir solucionar o quebra-cabeça que Mensik propôs para a partida, principalmente no serviço do adversário, viu o segundo set encerrar em 6 a 3 em menos de 40 minutos.

3º set

Mais uma vez, João passou a crescer a partir do terceiro set quando já estava atrás por 2 a 0. As primeiras oportunidades de quebrar o serviço de Mensik vieram já no primeiro game e o brasileiro começou vencendo.

Mas uma parcial tranquila não se concretizou. Ambos os atletas quebraram o saque do adversário em duas oportunidades até a chegada do décimo game. João sacou para levar o terceiro set ao tie-break, mas não foi nada fácil e precisou salvar seis match points. Na melhor de sete pontos, Mensik não deu chances e fechou o por 7 a 3, avançando à semifinal.



Situação

Com a derrota, a campanha de semifinal de Bia Haddad, em 2023, segue sendo a melhor jornada de um atleta brasileiro não só em Roland Garros, mas em todos os Grand Slams.



No momento, João somente igualou a campanha de Guga em 2004, quando o catarinense caiu nas quartas de final para o argentino David Nalbandian. A semelhança ingrata é que ambos chegaram em Paris sendo o cabeça de chave 28 e caíram na mesma fase.

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