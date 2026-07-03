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TÊNIS João Fonseca perde para Safiullin e é eliminado na terceira rodada de Winbledon Número 1 do Brasil não conseguiu impor o ritmo diante do qualifier russo, que já havia eliminado Andrey Rublev na grama britânica

João Fonseca se despediu de Wimbledon nesta sexta-feira. O brasileiro de 19 anos foi superado pelo russo Roman Safiullin por 3 sets a 0, com parciais de 6/3, 6/3 e 6/3, e caiu na terceira rodada do Grand Slam disputado na grama britânica.

A eliminação também impediu João de alcançar, pela primeira vez, as oitavas de final de Wimbledon. O brasileiro repetiu a campanha do ano passado, quando também parou na terceira rodada do torneio inglês. Apesar da queda, iguala novamente seu melhor desempenho na chave principal do Grand Slam londrino e segue acumulando experiência em uma superfície na qual ainda busca afirmação no circuito.

Safiullin, de 28 anos, chegou ao torneio como qualifier e atual 132º do mundo, mas carrega um histórico importante em Wimbledon. Em 2023, o russo alcançou as quartas de final em sua estreia na chave principal e se tornou apenas o 12º homem da Era Aberta a atingir essa fase logo na primeira participação no torneio.

O russo controlou a partida desde o início. O russo foi mais consistente no saque, aproveitou as oportunidades de quebra e não deu chances para uma reação do brasileiro, fechando o confronto em sets diretos após confirmar o serviço no último game da partida.

João Fonseca, tenista brasileiro. Foto: Kirill Kudryavtsev / AFP

João teve chances de quebra no início da partida, mas não conseguiu aproveitá-las. Safiullin, mais eficiente nos momentos decisivos, quebrou o saque do brasileiro uma vez em cada um dos dois primeiros sets e abriu vantagem confortável. No terceiro, o russo voltou a pressionar o serviço de Fonseca e encaminhou a vitória sem permitir reação.

Nesta edição, o russo já havia chamado atenção ao eliminar Andrey Rublev, cabeça de chave e compatriota mais bem ranqueado, antes de cruzar o caminho de João. Contra o brasileiro, voltou a mostrar força no saque, agressividade nas devoluções e melhor adaptação aos pontos curtos na grama.

A eliminação também frustrou a possibilidade de um novo encontro entre João Fonseca e Novak Djokovic. Caso avançasse, o brasileiro poderia cruzar com o sérvio nas oitavas, em uma reedição do duelo disputado em Roland Garros. Djokovic, heptacampeão de Wimbledon, entrou em quadra nesta sexta-feira contra o francês Arthur Rinderknech.

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