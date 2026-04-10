A- A+

TÊNIS João Fonseca perde para Zverev, número 3 do mundo, e cai nas quartas do Masters 1000 de Monte Carlo Brasileiro foi derrotado pelo alemão por 2 sets a 1

João Fonseca foi eliminado nas quartas de final do Masters 1000 de Monte Carlo, em Mônaco. O brasileiro foi derrotado por Zverev, número 3 do ranking da ATP, por 2 sets a 1 — parciais de 5/7, 7/6 e 6/3 —, nesta sexta-feira, em uma partida de mais de duas horas e meia.

Foi a primeira vez na carreira que o tenista de 19 anos disputou as quartas de final de um Masters 1000. Com o resultado, Zverev aguarda o vencedor do duelo entre o italiano Jannik Sinner (2º) e o canadense Felix Auger-Aliassime (7º). Partida será no sábado.

Apesar do primeiro set equilibrado e longo, Zverev sempre esteve um passo à frente de João Fonseca. O alemão teve duas chances de quebra no terceiro game, mas conseguiu salvar com bons saques e forçando os erros do adversário. Com um ace, ele venceu o game.

Contudo, o set inicial parecia se encaminhar para o tie-break uma vez que os tenistas estavam confirmando seus saques sem perda de pontos.

Porém, no 11 game, Fonseca permitiu a quebra de Zverev ao cometer erros não forçados e não conseguir encaixar seu primeiro saque. Na sequência, o alemão confirmou seu serviço sem sustos e fechou em 7/5.

A derrota no primeiro set desestabilizou Fonseca, que não conseguiu impor sua forte direita nem os saques potentes, e teve seu serviço quebrado no game inicial do segundo set.

A desvantagem pôde ser revertida no game seguinte, quando Fonseca teve seu primeiro breakpoint. Mas faltou agressividade ao brasileiro para pressionar Zverev, que, salvou as chances de quebra, e abriu 2 a 0.

O alemão não teve facilidade nos games seguintes. Ainda conseguiu manter a vantagem graças ao seu saque. Mas, no sexto game, Fonseca finalmente soltou mais seu jogo, retomou a confiança e com winners teve dois break points. Não desperdiçou a chance e devolveu a quebra.

Recuperado mentalmente, Fonseca voltou ao jogo, confirmou seu saque facilmente na sequência para ficar à frente de Zverev pela primeira vez.

Foi a vez de o alemão perder um pouco o controle do jogo. No oitavo game, Fonseca não deu chances a Zverev encaixar seus golpes, dominar os pontos, vencer rallys importantes e quebrar o adversário pela segunda vez.

Aos pedidos do técnico Guilherme Teixeira para respirar, o brasileiro foi sacar para empatar a partida. Porém, o nervosismo atrapalhou. Fonseca tentou resolver os pontos rapidamente. Zverev foi paciente para trocar as bolas até acelerar seu jogo. Quebra devolvida.

No nono game, João Fonseca cometeu erros na devolução e o alemão aproveitou para diminuir a vantagem do brasileiro.

Já no décimo, João Fonseca parou na rede e viu o adversário abrir vantagem. Ainda assim, correu atrás do prejuízo e empatou em 40 a 40. Depois, Zverev conseguiu um bom saque e confirmou o serviço para deixar tudo igual.

Já com duas horas de jogo, o duelo seguiu equilibrado e o set foi para o tie-break. O brasileiro cresceu no momento decisivo e emplacou cinco pontos seguidos. Zverev se recuperou e diminuiu a diferença, mas não o suficiente para evitar a vitória de Fonseca por 7/3 no tie-break. A decisão da vaga na semifinal ficou para o terceiro set.

A terceira parcial seguiu equilibrada: Zverev saiu na frente, Fonseca empatou, mas o alemão abriu vantagem novamente: 2/1, sem quebras de serviço neste terceiro set. Depois, foi a vez de o brasileiro confirmar o serviço e empatar a parcial outra vez.

Fonseca não conseguiu manter o ritmo do segundo set e viu Zverev crescer na partida. O alemão aproveitou os erros do adversário, seguiu confirmando os saques e abriu 5/2.

O brasileiro começou a reagir no oitavo game e confirmou o saque. Contudo, não foi o suficiente para a virada. Zverev confirmou o serviço e garantiu a vaga na semifinal do Masters 1000.

Veja também