Tênis João Fonseca pode ganhar mais de R$ 750 mil com vitória na estreia em Roland Garros; veja os valores Brasileiro enfrenta nesta terça-feira o polonês Hubert Hurkacz, atual número 28 do mundo

Único brasileiro restante em Roland Garros após as eliminações de Thiago Monteiro e Bia Haddad na estreia, João Fonseca fará sua primeira partida no grand slam francês nesta terça-feira, por volta de 12h. Se vencer o polonês Hubert Hurkacz, atual 28º melhor do mundo — João é o 65º —, o brasileiro de 18 anos embolsará 117 mil euros, cerca de R$753,8 mil na cotação atual.

A premiação de grand slams tem cifras astronômicas, e os valores vão aumentando consideravelmente a cada fase (veja tabela completa abaixo). No total, o torneio desembolsará 56,352 milhões de euros, ou R$363,1 milhões. Só de disputar a primeira rodada da chave principal, cada tenista embolsa 78 mil euros, o que corresponde a cerca de R$502 mil, na cotação atual.

Os maiores montantes são destinados ao vice-colocado, que recebe 1,275 milhões de euros pelo desempenho, o que corresponde a cerca de R$8,21 milhões. Já o campeão embolsa a bagatela de 2,55 milhões de euros, um valor que se aproxima de R$16,43 milhões.

Na carreira, João Fonseca já faturou cerca de US$ 1,29 milhões — ou cerca de R$7,3 mi. Só neste ano, ele embolsou mais de US$ 471 mil, e boa parte desta quantia veio de outro grand slam: no Australian Open, o brasileiro chegou até a segunda rodada e faturou 200 mil dólares australianos, o que equivale à cerca de R$ 725,6 mil.

No ATP 250 de Buenos Aires, ele venceu e levou R$ 570 mil, e nos Challengers de Canberra e Phoenix, foi campeão e faturou cerca de R$ 163,7 mil e R$ 221,5 mil, respectivamente. Em Miami, o brasileiro somou outros R$ 348,2 mil ao chegar até a terceira rodada. Já no Masters 1000 de Indian Wells, ele parou apenas na segunda rodada, mas embolsou R$ 217,1 mil.

Veja a premiação de Roland Garros por fase:

Primeira rodada: 78 mil euros — R$ 502 mil

Segunda rodada: 117 mil euros — R$ 753 mil

Terceira rodada: 168 mil euros — R$1,08 milhões

Oitavas de final: 265 mil euros — R$ 1,71 milhões

Quartas de final: 440 mil euros — R$ 2,83 milhões

Semifinal: 690 mil euros — R$ 4,45 milhões

Vice-campeão: 1,275 milhão de euros — R$ 8,21 milhões

Campeão: 2,55 milhões de euros — R$ 16,43 milhões

