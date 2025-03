A- A+

Tênis João Fonseca diz que irá tirar férias e revela quando será seu próximo torneio Brasileiro se despediu do Masters 1000 de Miami nesta segunda-feira (25) após perder para o australiano Alex De Minaur por 2 sets a 1

Após ser eliminado no "detalhe", em um jogo muito parelho com o australiano Alex De Minaur, em confronto válido pelo Masters de Miami, na noite desta segunda-feira (24), João Fonseca quer um pouco de descanso. O jovem tenista anunciou que pretende tirar uma semana de férias para voltar às quadras revigorado.

"Estou de férias agora. Tenho uma semana, vou voltar para o Rio para descansar junto com a família, namorada. Depois treino no saibro por mais duas semanas e volto", afirmou o brasileiro em entrevista à ESPN.





Apesar de estar focado no descanso, Fonseca já tem em mente quando deve retornar às competições. "Provavelmente em Madri. Estamos vendo quando vai começar, mas possivelmente Madri", afirmou.



Questionado se o Rio seria o local indicado para tirar férias diante da euforia dos torcedores pelo seu bom início de ano, ele disse não ter pensado muito sobre isso.

"No Rio Open foi um caos, estava tudo lotado na cidade. Mas não sou muito de andar na rua. Fico mais em casa, sou mais caseiro. Acredito que vá ser tranquilo. Pelo menos, eu espero. Talvez eu fuja (do Rio) e vá para uma praia, não sei", comentou em tom bom humorado.

Sobre o jogo e a queda para o australiano Alex De Minaur, João celebrou o fato de estar enfrentando os melhores tenistas do circuito. "Estou no caminho certo, é o meu segundo ano na ATP e fiz três semanas muito boas. Saldo muito positivo, estou me sentindo bem em quadra e bem fisicamente. É seguir em frente porque a temporada é longa", afirmou.



Vindo de duas vitórias nas fases iniciais ao superar Learner Tien e Ugo Humbert pelo Masters de Miami, o carioca de 18 anos acabou derrotado por De Minaur por 2 sets a 1, parciais de 5/7, 7/5 e 6/3. "É um jogador muito vivido, que está voltando para o Top 10 e sabe jogar nestas situações", disse Fonseca.

