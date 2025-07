A- A+

Tênis João Fonseca entra no Top 50 do ranking da ATP; Sinner aumenta vantagem no topo João subiu seis posições após Wimbledon, no qual avançou até a terceira rodada

O jovem brasileiro João Fonseca, de apenas 18 anos, alcançou a 48ª posição no ranking da ATP, publicado nesta segunda-feira (14), e apareceu pela primeira vez na carreira entre os 50 melhores tenistas do mundo.

A lista foi divulgada depois da disputa do torneio de Wimbledon, que terminou no domingo (13) com o título do italiano Jannik Sinner, número 1 do mundo, sobre o espanhol Carlos Alcaraz (N.2).

João subiu seis posições após o Grand Slam londrino, no qual avançou até a terceira rodada, e somou 1.116 pontos no ranking.

O jovem carioca se prepara agora para uma série de torneios em quadra dura na América do Norte que termina com a disputa do US Open, último Grand Slam da temporada, entre agosto e setembro.

Por sua vez, Sinner aumentou ainda mais sua vantagem no topo, depois de se sagrar campeão de Wimbledon pela primeira vez.

Eliminado nas quartas de final no ano passado, o italiano somou 1.600 pontos nesta semana, enquanto Carlos Alcaraz, que defendia o título, perdeu 700.

O alemão Alexander Zverev, eliminado na primeira rodada em Wimbledon, se manteve na terceira posição, enquanto o americano Taylor Fritz subiu para quarto, ultrapassando o britânico Jack Draper, que fecha o Top 5.

O lendário sérvio Novak Djokovic, derrotado por Sinner na semifinal, segue como número 6.

Outro americano, Ben Shelton, alcançou a melhor colocação da carreira, em nono, depois de avançar às quartas de final pela primeira vez em Wimbledon.

E o russo Andrey Rublev (N.10) voltou ao Top 10 depois de subir quatro posições na lista.



Confira o top-10 do ranking da ATP

1. Jannik Sinner (ITA) 12.030 pts

2. Carlos Alcaraz (ESP) 8.600

3. Alexander Zverev (ALE) 6.310

4. Taylor Fritz (EUA) 5.035 (+1)

5. Jack Draper (GBR) 4.650 (-1)

6. Novak Djokovic (SRV) 4.130

7. Lorenzo Musetti (ITA) 3.350

8. Holger Rune (DIN) 3.340

9. Ben Shelton (EUA) 3.330 (+1)

10. Andrey Rublev (RUS) 3.110 (+4)

...

48. João Fonseca (BRA) 1.116 (+6)

Veja também