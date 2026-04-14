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TÊNIS João Fonseca reencontra Rinderknech em Munique uma semana após vitória no Masters 1000 Brasileiro venceu o francês no último dia 8 em jogo equilibrado em Monte Carlo. Próximo duelo será na quarta-feira

Classificado para as oitavas de final do ATP 500 de Munique, João Fonseca, número 35 do mundo, irá reencontrar o francês Arthur Rinderknech (26°), na quarta-feira, uma semana após a vitória no Masters 1000 de Monte Carlo — horário ainda será definido.



Os dois se enfrentaram pela segunda rodada do torneio, no último dia 8, em Mônaco, com vitória do brasileiro por 2 sets a 1, com parciais de 7/5, 4/6 e 6/3.

O jogo foi equilibrado e João Fonseca precisou de 2h32 min para sair com a vitória. O brasileiro reconheceu a dificuldade do último confronto, mas mostrou confiança para o reencontro.

— Contra o Rinderknech com certeza vai ser um jogo difícil. Tivemos um jogo de três sets. Ele saca muito bem, mas estou confiante e jogando um bom tênis. Estou pronto para a próxima rodada — disse o tenista após a vitória na estreia em Munique.





No circuito profissional desde 2018, Rinderknech ainda não conquistou títulos. Ele foi vice no ATP 250 de Adelaide, em 2022, e no Masters 1000 de Xangai. Já na estreia do ATP 500 de Munique, o francês derrotou o americano Alex Michelsen (36°) por 2 sets a 0.

O brasileiro, por sua vez, vem de vitória sobre o Alejandro Tabilo (45º) por 2 sets a 0 — a primeira da carreira sobre o adversário. O chileno havia sido algoz de João Fonseca em duas oportunidades: em Buenos Aires, na Argentina, há dois meses, e nas quartas de final do ATP 250 de Bucareste, na Romênia, em 2024.

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