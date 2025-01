A- A+

O prodígio do tênis brasileiro João Fonseca, que jogará o seu primeiro Grand Slam da carreira, não terá vida fácil logo de cara. Após vencer o argentino Thiago Tirante por 2 sets a 0, parciais de 6/4 e 6/1, nesta quinta-feira, o tenista do Brasil garantiu a classificação para o Australian Open e enfrentará o nono colocado no ranking ATP na primeira rodada.

O Andrey Rublev será o adversário de João Fonseca na primeira rodada do torneio, após a definição em um sorteio realizado nesta quinta-feira. Os tenistas chegam para o confronto em fases totalmente opostas. Enquanto o brasileiro está em uma sequência de 13 vitórias e dois títulos consecutivos, no Next Gen ATP Finals e no Challenger de Camberra, o russo acumula cinco derrotas consecutivas.





Rublev não vence uma partida desde a estreia do ATP de Metz, na França, em novembro de 2024, mas mesmo assim é um dos principais nomes do circuito na atualidade. Caso avance, João Fonseca encara o vencedor do duelo entre o campeão do Australian Open 2014, o suíço Stan Wawrinka e o italiano Lorenzo Sonego.

O brasileiro Thiago Monteiro também se classificou para o Australian Open, após vencer o belga Kimmer Coppejans por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3. Além deles, os tenistas Thiago Wild e Bia Haddad Maia, que já estavam garantidos diretamente nas chaves principais de Melbourne, também vão representar o Brasil.

