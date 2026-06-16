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TÊNIS João Fonseca sofre na grama e se despede com derrota na estreia do ATP 500 de Halle Carioca já havia sido eliminado nas duplas, ao lado do alemão Daniel Altmaier, neste fim de semana

Em sua primeira partida de simples no piso de grama nesta temporada, João Fonseca não resistiu ao melhor jogo do alemão Yannick Hanfmann e se despediu do ATP 500 de Halle com derrota na estreia pelo placar de 2 sets a 0, parciais de 6/2 e 6/2 em 1h05 de confronto.





No fim de semana, o jovem tenista carioca já havia sido eliminado nas duplas, ao lado do alemão Daniel Altmaier, quando foram superados pelo norte-americano Robert Galloway e o australiano John Peers por 2 sets a 0.



A partir de agora, ele volta as suas atenções para o ATP 250 de Eastbourne, na Inglaterra, que tem início previsto para o dia 22 de junho. A competição vale como parte da preparação final para a disputa de Wimbledon.



Atual 25º do mundo, João Fonseca iniciou a partida sofrendo muito com o forte saque de seu rival, 59º do ranking da ATP, e teve dificuldades nas bolas rápidas. Ele teve o primeiro serviço quebrado logo de cara e sentiu a pressão.

João Fonseca, tenista brasileiro. Foto: Harry How/Getty Images North America/Getty Images via AFP



Hanfmann sentiu o bom momento e forçou ainda mais o seu jogo conquistando 86% dos seus pontos no primeiro serviço. Após confirmar o seu saque e obter nova quebra, o alemão abriu uma confortável vantagem de 4 a 0 em games e apenas administrou a vantagem para fechar o primeiro set em 6/2 em 32 minutos de jogo



Ao contrário da parcial inicial, João Fonseca voltou mais focado e preparado para tentar neutralizar o jogo rápido de Hanfmann. Após um início equilibrado, no entanto, o adversário dominou o confronto novamente. Ele obteve duas quebras, abriu vantagem de 5 a 2 e, com o saque na mão, fechou a partida em novo 6/2.

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