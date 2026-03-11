A- A+

TÊNIS João Fonseca sustenta nível de Sinner, mas para em eficiência do número 2 em Indian Wells Brasileiro desperdiça três set points no tie-break do primeiro set e 'cai atirando' em duelo inédito contra o italiano

No maior desafio de sua carreira, João Fonseca jogou de "igual para igual" diante de Jannik Sinner, número 2 do mundo. Como franco-atirador, o brasileiro ficou perto de levar o tie-break do primeiro set, mas parou na frieza e solidez do italiano, que venceu o primeiro duelo entre os tenistas por 2 sets a 0 (duplo 7/6), em cerca de 2h, nesta quarta-feira, pelas oitavas de final do Masters 1000 de Indian Wells, na Califórnia, nos EUA.

João não se intimidou com a presença de Sinner do outro lado da quadra. Com o italiano errando mais do que o normal no início do jogo, o brasileiro teve a primeira chance de quebra já no segundo game, mas desperdiçou a oportunidade.

Diante de um dos melhores devolvedores do circuito, o jovem tenista não só "fechou as portas" com o saque, como também conseguiu variá-lo, o que nitidamente incomodou o adversário.

Com os jogadores não entregando "nada de graça", a definição do primeiro set foi ao tie-break. Ciente da importância de sair na frente, João já soltou um grito de "vamos" quando abriu o placar, mas bateu na trave. Depois de perder três set points, o brasileiro pagou caro por usar mais o segundo serviço no saque e viu Sinner crescer nos momentos decisivos para fechar em 7/6.

A consistência de Sinner também foi suficiente para levar a melhor na segunda parcial. Mas João deu trabalho novamente. Quando o italiano sacou para o jogo em 5/3, o brasileiro jogou sem pressão e distribuiu winners para devolver a quebra e confirmá-la no game seguinte. Em mais um tie-break parelho, o número 2 foi letal nos pontos decisivos para fechar o confronto.

"O João é um jogador incrível, um grande talento. Muito poderoso dos dois lados e sacou muito bem. Talvez ele tenha caído um pouco no final do segundo set, mas estou muito feliz com o resultado. Tentei ser o mais agressivo possível. Também diminui um pouco a intensidade no fim do segundo set, mas ele jogou muito bem. A atmosfera foi incrível, então estou muito feliz com este jogo", destacou Sinner após a partida.

