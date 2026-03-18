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Tênis João Fonseca tem jogo adiado no Masters de Miami para quinta por problemas na quadra central Brasileiro faria a sua estreia nesta quarta-feira (18), mas algumas áreas da quadra exigiram preparação adicional após fortes chuvas

O brasileiro João Fonseca teve a sua estreia no Masters de Miami adiada. O jovem tenista de 19 anos jogaria inicialmente nesta quarta-feira, mas vai entrar em ação na quinta, ainda sem horário definido, para encarar o húngaro Fabian Maroszan (46º).

O motivo da mudança foi anunciado nesta terça-feira pelos organizadores. Em função do mau tempo, a quadra central não estará disponível para os confrontos por causa as chuvas em Miami.

"Devido às fortes chuvas nos dias que antecederam o torneio, algumas áreas da Quadra Principal (Stadium Court) exigiram preparação adicional para garantir condições ideais para a realização das partidas. Todos os jogos de quarta-feira, 18 de março, ocorrerão nas quadras externas", informa os organizadores da competição por meio de nota.

Atual número 39 no ranking da ATP, e uma das atrações do Masters, João Fonseca vai atuar na quadra com maior capacidade para atender a demanda dos torcedores brasileiros. No ano passado, o competidor carioca atuou em quadras secundárias e muitos fãs sofreram com as grandes filas para poder acompanhar os duelos.

Em caso de vitória sobre Maroszan na quinta-feira, João Fonseca terá um confronto mais do que especial na segunda rodada: Carlos Alcaraz, número 1 da lista da ATP.

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