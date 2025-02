A- A+

TÊNIS João Fonseca bate sérvio e garante vaga na final no ATP 250 de Buenos Aires Brasileiro vai participar de sua primeira final no circuito profissional

Com apenas 18 anos, o tenista João Fonseca ficou em evidência no ATP 250 de Buenos Aires. O carioca , que é uma promessa do tênis brasileiro, chegou a sua primeira final em torneios de nível ATP e ocupa a a 99ª posição no ranking mundial.



Ele também figura na lista de finalistas mais novos na ATP, com a décima posição. Neste sábado, ele enfrentou o sérvio Laslo Djere na disputa pela vaga na final do torneio.



A partida foi realizada no Court Guillermo Vilas, em Palermo. Ele venceu por dois sets a um.





João venceu o primeiro set em um tie-break com parciais de 7/6 (7-3). O brasileiro começou o segundo set liderando liderando por 4/3.



No entanto, o jovem tenista cometeu alguns erros, Djere marcou um match point e João acabou perdendo por 3/6.

No terceiro set, mesmo com dores no abdômen o brasileiro começou marcando dois point breaks e venceu o primeiro game. O jogo do sérvio foi marcado por falhas, deixando João liderar o set decisivo com quebra de vantagem. João venceu por 2 a 1.

A campanha de Fonseca teve início com uma vitória sobre o argentino Tomás Martín Etcheverry, 44º do mundo, por duplo 6/3.



Nas oitavas de final, o brasileiro enfrentou o argentino Federico Coria e venceu por 6/3 e 6/2. Nas quartas de final salvou dois match points no jogo contra Mariano Navone e foi o vencedor por 3/6, 6/4 e 7/5, o que levou a conquista da vaga na semifinal.

