João Fonseca terá duelo "Next Gen" em Roland Garros diante de croata especialista no saibro

A- A+

Assim que saiu a chave de Roland Garros, os brasileiros logo ligaram o alerta. Cabeça de chave da competição, o tenista João Fonseca pode pegar Novak Djokovic na terceira rodada do torneio francês. Mas chegar ao tão sonhado confronto com o maior campeão do tênis não são favas contadas.



O brasileiro terá pela frente um duelo da "Next Gen", nesta quarta-feira. Ele vai jogar contra o croata Dino Prižmić, uma das jovens promessas do esporte que mostrou todo seu potencial exatamente contra o sérvio em Roma. A partida deve começar no início da tarde (é a terceira da quadra 14) e será transmitida pela ESPN 2 e Disney Plus.

Top 80 do mundo, o croata de 20 anos entrou no radar dos especialistas em tênis em 2024. No início da temporada, o jovem vindo do qualifying venceu um set diante de Djokovic, seu ídolo de infância, no Aberto da Austrália.



Com quase quatro horas de duração, a partida se tornou o jogo de estreia mais longo da carreira do sérvio em Grand Slams. Meses depois, ele seria campeão juvenil de Roland Garros — Fonseca conquistou título do mesmo nível no US Open de 2023.





Lesões atrapalharam a rápida ascensão do tenista e frustraram as expectativas sobre ele. Após o período de oscilação, Prižmić retornou em 2025 em grande estilo. Fez cinco finais de Challengers, conquistando dois títulos, entrou no Next Gen ATP Finals, fez quartas de final no ATP250 de Umag (Croácia) e galgou posições no ranking se aproximando do top 100 do mundo.

O grande feito, no entanto, aconteceu novamente diante do ídolo no início do mês. Na segunda rodada do Masters 1000 de Roma, ele venceu Djokovic, de virada, e chegou até as oitavas de final do torneio. Ali, se credenciou de vez como uma das promessas no piso de terra.

Antes disso, ele já tinha dado bons indícios do seu jogo poderoso no saibro ao vencer Matteo Berrettini e Ben Shelton no Masters 1000 de Madrid. O croata também esteve no Rio Open, em fevereiro deste ano. Ele furou o qualifying e foi eliminado na primeira rodada pelo italiano Francesco Passaro.

E é justamente o talento de Prižmić nas quadras de saibro que pode colocar o futuro de João Fonseca no torneio em risco nesta quarta-feira. O brasileiro vai precisar de paciência. O adversário está acostumado a longas trocas de bola no fundo de quadra e sabe ocupá-la bem. Dono de um saque sólido, o croata de 1,88m também é conhecido pelo bom controle mental ao longo da partida.

Veja também