João Fonseca supera Guga e se torna brasileiro mais jovem a entrar no Top 100 da ATP

João Fonseca não para de fazer história na ainda breve carreira de profissional do tênis. Até mesmo sem entrar em quadra.

Com os resultados do dia definidos em torneios que ocorrem no planeta, o fenômeno se torna o mais jovem brasileiro a entrar no Top 100 do ranking da ATP, superando marca do astro Gustavo Kuerten, o Guga.

João Fonseca segue fazendo história!



O brasileiro garantiu matematicamente sua vaga entre os 100 melhores do mundo no ranking da ATP, tornando-se o tenista mais jovem do país a alcançar esse feito, com 18 anos, 5 meses e 6 dias.



— Time Brasil (@timebrasil) January 23, 2025

A posição será divulgada na lista apresentada pela entidade na segunda-feira e ele provavelmente será o 99º do mundo.



O tenista entrou na chave principal do Aberto da Austrália como 112º do mundo, mas somou preciosos pontos na gigante vitória sobre o nono do mundo, o russo Andrey Rublev, na estreia.

Depois, acabou sendo eliminado pelo italiano Lorenzo Sonego, o que não o impediu de concretizar o sonho de se tornar um Top 100.





"João Fonseca segue fazendo história! O brasileiro garantiu matematicamente sua vaga entre os 100 melhores do mundo no ranking da ATP, tornando-se o tenista mais jovem do país a alcançar esse feito, com 18 anos, 5 meses e 6 dias. A posição exata do carioca será conhecida na segunda-feira (27)", celebrou o Time Brasil nas redes sociais.



Guga conseguiu o feito com 19 anos, assim como Cássio Motta. João está com 18 anos e cinco meses.

Com a queda de Aleksandar Kovacevic (102º) no Challenger 125 de Quimper, na França, a nova sensação verde e amarela já tem ao menos o 100º lugar garantido. Caso o sérvio Laslo Djere não seja campeão do challenger, ele ganharia mais um posto.



João Fonseca será o 28º tenista da história do tênis brasileiro a figurar na seleta lista de 100 melhores do planeta na ATP, que criou seu ranking em 1973.

Além da estreia vitoriosa no primeiro Grand Slam do ano, ele foi impulsionado pelos títulos do Next Gen Finals e do Challenger de Camberra, neste início de temporada.



A tão aguardada lista da ATP desta segunda-feira fará o Brasil quebrar uma marca que já durava oito anos. Desde a temporada de 2017, quando Thomaz Bellucci apareceu em 55º, Rogério Dutra Silva figurou em 69º e Thiago Monteiro fechou no 100º posto, que o País não tinha três atletas no Top 100.

Além do jovem carioca, a próxima lista contará com Thiago Wild e Thiago Monteiro entre os 100 melhores da modalidade.

