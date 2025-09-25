A- A+

TÊNIS João Fonseca vai enfrentar Carlos Alcaraz, número 1 do mundo, em torneio exibição nos EUA Encontro será em Miami, dia 8 de dezembro, no estádio do Miami Marlins, da Major League Baseball (MLB)

A expectativa pelo duelo entre João Fonseca e Carlos Alcaraz na Laver Cup foi frustrada pelas escolhas do Time Mundo, que deixou o tenista brasileiro fora da rodada final.



Mas o encontro da jovem promessa do esporte no país e o número 1 do mundo vai acontecer ainda este ano. Fonseca e Alcaraz vão se enfrentar num torneio exibição, em 8 de dezembro, no loanDepot park, estádio do Miami Marlins, da Major League Baseball (MLB).

O Miami Invitational também terá um duelo feminino entre a norte-americana Amanda Anisimova, atual número 4 do mundo e finalista de Wimbledon e US Open em 2025, e a britânica-canadense Emma Raducanu, campeã do US Open em 2021.

— Compartilhar a quadra com Carlos, Amanda e Emma no loanDepot park será épico. Os fãs de Miami, em especial a comunidade brasileira, vão transformar esta noite em um momento verdadeiramente especial – disse João Fonseca à organização do evento.

O torneio será disputado em partidas de simples, em melhor de três sets, com o super tiebreak de 10 pontos em caso de terceiro set.

Os ingressos serão vendidos a partir do dia 1º de outubro (pré-venda para os fãs registrados no site Marlins.com/miamiinvitational) e 3 de outubro (venda geral ao público) pelo site Tickets.com.

Veja também