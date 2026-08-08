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TÊNIS João Fonseca vence Casper Ruud e avança às oitavas de final do Masters 1000 de Montreal Tenista enfrentará o atual campeão do torneio Ben Shelton (décimo)

O brasileiro João Fonseca, número 22 do mundo, venceu na noite desta sexta-feira, em reencontro, o norueguês Casper Ruud, número 9, por 2 sets a 0 em parciais de 7/6 (6) e 6/3, e conquistou a vaga nas oitavas de final do Masters 1000 de Montreal, no Canadá. Agora o tenista terá pela frente o americano Ben Shelton (10º), atual campeão do torneio, que bateu o belga Zizou Bergs (34º), mais cedo. O duelo será no domingo, com horário a definir.

Os dois voltaram a se encontrar após quase três meses da vitória do brasileiro em Roland Garros (3 sets a 1) que o conduziu também às quartas de final. A disputa foi recheada de reviravoltas, com quebras e mudanças de ritmo ao longo da disputa.

O jogo

Casper Ruud iniciou o duelo com o serviço e confirmou o primeiro e terceiro games forçando bons saques em João, que teve dificuldades de sair do fundo da quadra. No terceiro serviço, o noruguês não cedeu um ponto ao brasileiro.

Em contrapartida, em seu primeiro serviço, João teve grande Winner, fazendo um voleio em meio à disputa com o norueguês, mas precisou suar para confirmá-lo, pois, Ruud conseguiu ter três chances de quebra no set. O brasileiro salvou todas, inclusive, com um smash na terceira, confirmando o serviço com grande saque.

Demorando a entrar no ritmo do jogo, o brasileiro suou para levar a melhor no segundo e terceiro serviços, já que o noruguês voltou a incomodar e conseguiu novamente ter duas quebras, somando seis salvas ao longo da parcial, antes de confirmar mais um game.





Ascendendo no jogo, o norueguês teve a ensaiada quebra de serviço no sexto game. Mas João não se intimidou e respondeu devolvendo a quebra, com um ponto motivacional: ele finalizou o game devolvendo o saque do adversário em uma bela paralela e confirmou o seu serviço seguinte empatando o set em 4 a 4.

Ruud confirmou o serviço seguinte, assim como João e o duelo foi para o tiebreak, vencido pelo brasileiro (8 a 6). O noruguês ainda passou perto da vitória, fazendo dois aces, um deles salvando quebra do João, mas não conseguiu reverter o crescimento do jovem, que fechou a primeira parcial.

O segundo set de João foi uma continuação do ritmo que ele alcançou na reta final da primeira parcial. O brasileiro levou saques potentes que dificultaram a recepção de Ruud e venceu os três primeiros games, quebrando o primeiro serviço do norueguês.

O noruguês teve muita dificuldade de se reencontrar no jogo. Caindo de rendimento, Ruud não conseguiu mais impor a intensidade do início e mesmo em seus serviços teve dificuldades para confirmar os games, o mesmo não ocorreu com o João que fechou a partida em 6/3.

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