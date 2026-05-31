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Tênis João Fonseca vence Casper Ruud e avança às quartas de final de Roland Garros Sob os olhares de Guga Kuerten, carioca iguala a melhor campanha brasileira desde 2004

João Fonseca segue fazendo história em Roland Garros. Neste domingo (31), o carioca bateu o norueguês Casper Ruud por 3 sets a 1 (7/5 - 7/6 - 5/7 e 6/2) e já igualou a melhor campanha de um brasileiro desde 2004, quando Guga Kuerten também chegou às quartas de final naquele ano.

O primeiro set começou muito equilibrado, mas o brasileiro não permitiu nenhuma quebra e a ainda conseguiu ser superior no último serviço do adversário para começar com a vantagem. Já a segunda parcial foi bem parecida, mas já sendo decidida somente no tie-break, que voltou a ser em favor do carioca.

O terceiro set teve uma maior variação de liderança e acabou terminando com a vantagem de Ruud. Sabendo da necessidade de responder, João logo quebrou o saque do adversário no quarto set e voltou a repetir o feito em seguida, conseguindo construir uma parcial mais tranquila e fechando o jogo em quase quatro horas.

O adversário nas quartas de final será o tcheco Jakub Mensik, cabeça número 26 do Grand Slam, na próxima terça-feira (02), com horário a definir. Atletas da mesma geração, já se enfrentaram uma vez como profissional e o resultado foi de vitória brasileira.



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