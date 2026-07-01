João Fonseca vence De Jong, dá o troco por derrota de 2025 e avança à 3ª rodada de Wimbledon
Cabeça de chave em Wimbledon, o brasileiro demonstra cada vez mais adaptação à grama londrina e segue consolidando sua evolução no circuito
João Fonseca segue confirmando o grande momento vivido na temporada. Nesta quarta-feira, o brasileiro deu o troco na derrota sofrida para Jesper de Jong no Challenger de Estoril, em 2025, e venceu o holandês por 3 sets a 0, com parciais de 6/1, 7/5 e 6/4, em 2h22min de partida. Com o resultado, garantiu vaga na terceira rodada de Wimbledon pela segunda vez consecutiva e manteve viva a campanha no Grand Slam disputado em Londres.
Cabeça de chave em Wimbledon, Fonseca demonstra cada vez mais adaptação à grama londrina e segue consolidando sua evolução no circuito. Aos 19 anos, o brasileiro vem com grande expectativa e tem conquistado a torcida, que gritou o seu nome em diversas oportunidades durante o duelo desta quarta-feira.
Agora, o próximo desafio será diante do russo Roman Safiullin, atual número 132 do ranking da ATP. O adversário avançou após superar o holandês Botic van de Zandschulp, 54º do mundo, por 3 sets a 2. Safiullin já havia chamado atenção na estreia ao eliminar Andrey Rublev, então integrante do top 15 do circuito.
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Depois de uma boa atuação diante do espanhol Roberto Bautista Agut na estreia, Fonseca voltou a apresentar um tênis agressivo. O primeiro set foi praticamente irretocável. Dominando os pontos desde o fundo da quadra, o brasileiro encaixou quatro aces, somou 11 bolas vencedoras e quebrou o saque de De Jong logo no início para assumir o controle do jogo. Sem oferecer chances ao rival, fechou a parcial em apenas 6/1.
O segundo set apresentou um cenário diferente. De Jong conseguiu elevar o nível, passou a sacar melhor e alongou as trocas de bola, tornando a disputa muito mais equilibrada. João chegou a abrir vantagem com uma quebra no terceiro game, mas viu o holandês reagir justamente quando sacava para fechar a parcial.
A resposta, porém, foi imediata. Mantendo a tranquilidade, o brasileiro voltou a pressionar na reta final, conquistou nova quebra e fechou em 7/5.
A terceira parcial também exigiu concentração. De Jong tentou novamente dificultar a vida do brasileiro e chegou a pressionar logo nos primeiros games. No terceiro, Fonseca precisou salvar três oportunidades de quebra antes de ver o adversário confirmar o serviço. A partir daí, o brasileiro retomou o controle da partida, passou a explorar melhor o saque e a acelerar as devoluções para construir a vantagem necessária até confirmar a vitória por 6/4.