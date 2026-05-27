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Tênis João Fonseca vence Dino Prizmic de virada e avança em Roland Garros João enfrenta a lenda Novak Djokovic na próxima fase

O brasileiro João Fonseca precisou suar muito e ter muita paciência para vencer o croata Dino Prizmic, nesta quarta-feira (27), na segunda rodada de Roland Garros. Após começar perdendo, o carioca apresentou muita inteligência para virar para 3 sets a 2 (3/6 - 4/6 - 6/3 - 6/1 e 6/2).

O adversário apresentou grande repertório e intensidade nos dois primeiros sets, conseguindo abrir uma boa vantagem.

Com o andamento da partida, João conseguiu apresentar variações que foram mudando o tom da partida. Após vencer o terceiro set, o brasileiro tomou conta do jogo e deu um passo importante na sua trajetória, mostrando que tem muito repertório e margem de crescimento. Após confirmar a vitória, o melhor tenista nacional no ranking da ATP ficou visivelmente emocionado.

Agora, Fonseca terá um dia de descanso. O duelo na terceira rodada será diante de um dos melhores tenistas de todos os tempos, o sérvio Novak Djokovic, na próxima sexta-feira (29), marcado a partir das 10h.

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