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Tênis João Fonseca vence Djokovic de virada e avança às oitavas de Roland Garros A batalha entre o jovem jogador e a lenda do tênis durou quase cinco horas

O brasileiro João Fonseca (28º) derrotou o sérvio Novak Djokovic (3º), atleta que mais venceu Grand Slams na história, nesta sexta-feira (29), na terceira rodada de Roland Garros. Apesar do início difícil, o carioca virou por 3 sets 2 (4/6 - 4/6 - 6/3 - 7/5 e 7/5).

Essa é a segunda vitória por virada seguida de João, que na rodada passada, venceu o croata Prizmic também por 3 sets a 2, após perder as duas primeiras parciais.

Nas oitavas de final, o jovem brasileiro enfrentará o vencedor do confronto entre norueguês Casper Ruud (15º), duas vezes vice campeão do torneiro, e o americano Tommy Paul (23º).

Essa foi a primeira vez que o carioca venceu um número um do mundo. Nas duas primeiras vezes que duelou contra um adversário que já foi o melhor do mundo, acabou sendo derrotado por Jannik Sinner e Carlos Alcaraz.

Além disso, essa é a primeira vez que um brasileiro chega às oitavas de final de Roland Garros desde 2010, quando Thomaz Bellucci parou nesta rodada diante de Rafael Nadal, que se tornaria o campeão daquela edição.

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