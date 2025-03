João Fonseca vence mais um título em 2025, fatura R$ 1,4 milhão e chega ao Top 60

A- A+

João Fonseca é campeão em 2025! Essa frase está ficando repetitiva nesta temporada, mas o fato é que o brasileiro de 18 anos está escrevendo seu nome na história do tênis. Neste domingo, ele teve de suar bastante e precisou de dois tie-breaks, mas superou o casaque Alexander Bublik por 2 sets a 0 (duplo 7/6) na final do Challenger de Phoenix, em 1 hora e 43 minutos de partida. Este é o 3º título de João só neste ano.





Não foi um jogo fácil e mesmo com pouca idade João mostrou maturidade nas suas tomadas de decisões. Bublik foi um adversário perigoso, que abusou das bolas curtas. Vencedor, João garante o prêmio de 250 mil dólares (cerca de R$ 1,4 milhão) e 175 pontos no ranking da ATP. O torneio no Arizona serviu como "treino" para o Masters 1000 de Miami, que é o próximo compromisso de João Fonseca.

No primeiro set, o primeiro rali longo veio no tie-break (18 segundos). Até então, houveram apenas poucas trocas de passes durante a partida. Bublik imprimiu seu cartão de visitas logo no início: as bolas curtas, que causaram alguns problemas para João

Houveram duas quebras de saque para cada lado na primeira etapa e nenhuma na segunda, tamanho equilíbrio. João até teve a oportunidade de fechar o primeiro set quando estava em 6 a 5, mas o nervosismo acabou gerando alguns erros, e vice-versa.

O primeiro tie-break foi tão equilibrado quanto os games anteriores. Destemido, João continuou arriscando a definição, apesar dos equívocos. Depois de 49 minutos, o brasileiro conseguiu fechar o primeiro set.

João começou sacando no segundo set e confirmou seu serviço. A partida ficou mais pegada e o casaque também confirmou os seus. Bublik começou a ousar mais, acertando algumas jogadas e ganhou mais confiança. Quando João teve a chance de fechar a partida, quando esteve vencendo por 5 a 4, Bublik acertou aces importantes. João fez 6-5, mas quase entregou a quebra algumas vezes.

Antes de mais um tie-break, Bublik deu a oportunidade de João fechar o jogo novamente. Mas, por estar com o serviço, corrigiu seus erros com excelentes saques. No segundo tie-break, o brasileiro soube crescer e fez 5 a 0 em seu serviço. Quando Bublik sacou, João foi para seu 4ª match point, com seis oportunidades de fechar o jogo. Bastou apenas uma.

RANKING DA ATP

Antes de entrar em quadra, João Fonseca somava 870 pontos, ocupando provisoriamente a 64ª posição no ranking da ATP. Mesmo se perdesse a final, o brasileiro não ficaria abaixo do 68º lugar. É o mais longe que tinha chegado até hoje. Como faturou o título, João entra no Top 60, que será atualizado nesta segunda-feira, dia 17.

