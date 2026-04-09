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TÊNIS João Fonseca vence Matteo Berrettini e chega às quartas de um Masters 1000 pela primeira vez No torneio de Monte Carlo, brasileiro aguarda o vencedor do confronto entre o belga Zizou Bergs e o alemão Alexander Zverev

João Fonseca segue avançando no Masters 1000 de Monte Carlo, em Mônaco. O tenista brasileiro, 40º no ranking mundial, superou o italiano Matteo Berrettini, atual número 90 do ranking da ATP, por 2 sets a 0 — particiais de 6/3 e 6/2 —, em uma partida que durou pouco mais de 1h10, e se classificou às quartas de final do torneio.

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É a primeira vez na carreira que João Fonseca chega às quartas de final de um Masters 1000. Agora, o brasileiro de 19 anos agora aguarda o vencedor do confronto entre o belga Zizou Bergs, número 47 do ranking, e do alemão Alexander Zverev, terceiro colocado na tabela da ATP, para saber o seu adversário na próxima fase.

— Estou muito feliz por esse resultado. Tenho buscado estar nas quartas de final de um Masters, é um sonho. Essa semana, estou me sentindo muito bem nos treinos e dentro de quadra, botando agressividade dentro de quadra, nos ataques e nas devoluções. Mesmo quando não quebrei, eu coloquei pressão. E foi fundamental aquela quebra no primeiro set — afirmou João Fonseca após a partida.

Além de avançar às quartas de um Masters 1000, João Fonseca também faturou 158.700 mil euros (aproximadamente R$ 940 mil) em premiação.

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