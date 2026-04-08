João Fonseca vence Rinderknech e avança às oitavas no Masters 1000 de Monte Carlo
Brasileiro supera francês por 2 sets a 1 e enfrentará o italiano Matteo Berrettini na próxima fase
João Fonseca venceu mais uma e avançou às oitavas de final do Masters 1000 de Monte Carlo, em Mônaco. O tenista brasileiro, 40º no ranking mundial, superou o francês Arthur Rinderknech (27º) por 2 sets a 1 nesta quarta-feira — parciais de 7/5, 4/6 e 6/3. A partida durou cerca de duas horas e meia.
O próximo adversário será o italiano Matteo Berrettini (90º), que surpreendeu e aplicou uma "bicicleta" (um duplo 6/0) na vitória por 2 sets a 0 sobre o russo Daniil Medvedev (10º) também nesta quarta-feira.
O jogo foi bem equilibrado. O brasileiro saiu na frente e venceu o primeiro set por 7/5. Depois, o francês se recuperou o empatou o duelo com uma vitória por 6/4 na segunda parcial. Foi o primeiro e único set que João Fonseca perdeu até aqui em Monte Carlo, já que venceu o canadense Gabriel Diallo (36º) por 2 a 0 na estreia.
Ainda assim, o jovem de 19 anos não se abateu na partida e confirmou a classificação com uma vitória por 6/3 no último e decisivo set.
João Fonseca participa pela primeira vez deste tipo de torneio, conquistado duas vezes por Gustavo Kuerten, o Guga, em 1999 e 2001. O último triunfo de um brasileiro em Monte Carlo havia sido de Thomaz Belluci, em 2012.