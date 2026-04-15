João Fonseca vence top-30 do mundo e vai às quartas no ATP 500 de Munique

Brasileiro derrotou o francês Arthur Rinderknech pela segunda semana consecutiva

João Fonseca, tenista brasileiroJoão Fonseca, tenista brasileiro - Foto: Mauro Pimentel/AFP

João Fonseca avançou às quartas de final do ATP 500 de Munique, na Alemanha. Na manhã desta quarta-feira, o brasileiro venceu o francês Arthur Rinderknech, 26° do ranking mundial, pela segunda semana consecutiva, e se classificou no saibro alemão. O placar apontou 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2, em 1h21min, para o prodígio brasileiro.

— Ver essa atmosfera com a torcida brasileira é uma coisa divertida. Eu amo representar o meu país. Olha esse apoio, essa atmosfera. É claro que eles respeitam o oponente, mas fazem barulho, transmitem uma boa vibração. É fantástico. Eu amo ser brasileiro — comentou João, ainda em quadra.

Com a classificação, João Fonsrca enfrentará nas quartas de final da competição, na próxima sexta-feira, o ganhador do embate entre o americano Ben Shelton, sexto do ranking, e o belga Alexander Blockx (72º), que duelam ainda nesta quarta-feira.

No primeiro set desta quarta-feira, João começou sob pressão no saque, salvou break points e confirmou o serviço com postura agressiva. O jogo seguiu equilibrado até ele conquistar a primeira quebra no quarto game. Com bom aproveitamento nos saques, ele conseguiu fechar o set em 6/3 em 42 minutos.

Já no segundo set, João manteve o nível alto e quebrou logo no primeiro game. Confirmou o saque e abriu 2/0, sem dar espaço para reação do francês. Mesmo cedendo break points, seguiu sólido nos momentos decisivos. Voltou a quebrar o adversário e encaminhou a vitória com autoridade. Fechou em 6/2 e garantiu vaga nas quartas.

