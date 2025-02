A- A+

Tênis João Fonseca vira sobre argentino e avança à semifinal do ATP de Buenos Aires Brasileiro mostrou poder de recuperação no último suspiro e venceu o jogo de três sets mais longo da carreira

A tarde chuvosa desta sexta-feira, no ATP de Buenos Aires, marcou mais uma demonstração de força de João Fonseca.

Depois de deixar dois argentinos para trás, a promessa brasileira de 18 anos superou mais um anfitrião, desta vez Mariano Navone, 47º no ranking, de virada, por 2 sets a 1 — parciais de 3/6, 6/4, 7/5 — e se classificou para a semifinal do torneio.

João iniciou o primeiro muito mal. Irreconhecível em quadra, viu o adversário emplacar duas quebras de saque e abrir 5 a 1. Apesar de estar bem no saque — fez seis aces — ele teve dificuldades nas trocas de bolas, e se mostrou nervoso com os muitos erros não forçados. Não à toa, passou por um momento de fúria ao jogar a raquete no chão.

Aos poucos, o jogo do brasileiro passou a encaixar. Após devolver uma das quebras e confirma-lá depois, João Fonseca estava a uma de ter grande oportunidade de igualar tudo no primeiro set.

O último game, com Navone servindo, foi disputado. No entanto, o argentino conseguiu se sobressair nos pequenos detalhes e conseguiu fechar o primeiro set.

O jovem tenista de 18 anos optou por ir para o vestiário no intervalo para se preparar para o segundo set. E a estratégia parece ter funcionado. Mais ligado e cometendo menos erros, João não tinha muitas dificuldades para confirmar o serviço, assim como o adversário.

E acabou sofrendo a primeira quebra novamente. Só que desta vez, ele não deixou a poeira abaixar e conseguiu vencer três games seguidos, dois deles recebendo o saque, e levou o duelo para o terceiro set.

Embalado pela recuperação no segundo capítulo da partida, esperava-se que o brasileiro viria para o último deles para confirmar a classificação. Mas foi Navone quem tomou as rédeas da situação e já abriu 2 a 0 logo de cara.

Apesar de conseguir retomar o foco e confirmar os serviços, João ainda tinha dificuldade para devolver a quebra.

Foi aí que apareceu o a qualidade de um jogador diferenciado. Mesmo ainda bem inexperiente, João Fonseca teve a força mental e foco para virar completamente o contexto do jogo: salvou dois match-points e quebrou o serviço de Navone na última oportunidade.

Esbanjando confiança, venceu mais dois games em sequência com uma tranquilidade impressionante, e se classificou à semifinal.

Após conseguir uma vitória de virada espetacular, João enfrentará o sérvio Laslo Dere, 112º no ranking, e que derrotou o brasileiro Thiago Wild no outro duelo da chave nas quartas, por 2 sets a 0 — parciais de 7/6 e 6/3. A partida acontece neste sábado, ainda com horário a definir.

João Fonseca, Zverev e Wild estão confirmados na chave principal do Rio Open, próximo compromisso dos tenistas que começa na segunda-feira, 17.

Antes disso, a partir do sábado (15) a etapa qualificatória do torneio ATP 500 se inicia, com o brasileiros João Lucas Reis buscando uma vaga na competição principal.

