João Fonseca vira sobre Khachanov e avança para próxima fase do Masters 1000 de Indian Wells

O tenista brasileiro João Fonseca venceu o russo Karen Khachanov neste sábado, pela segunda rodada do Masters 1000 de Indian Wells. O placar foi de 2 sets a 1, parciais de 4/6, 7/6 (9/7) e 6/4, em um jogo de duas horas e 15 minutos de duração.

Fonseca é atualmente o 35º colocado no ranking mundial. Ele estreou em Indian Wells contra o belga Raphael Collignon por 2 sets a zero (7/6 e 6/4). Na próxima fase, o brasileiro de 19 anos enfrentará o americano Tommy Paul, número 24 do ranking da ATP.

O jogo já se prenunciava como uma dura batalha para o brasileiro Khachanov, de 29 anos, está atualmente na 16ª colocação do ranking mundial, já chegou a duas semifinais de Grand Slam (US Open de 2022 e Australian Open de 2023) e possui a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2021.

No primeiro set, Khachanov foi dominante. Depois de começarem empatando em 2 a 2, o russo se impôs e marcou três games em sequência, com duas quebras de saque. Fonseca ainda conseguiu salvar dois set points, mas o russo fechou em 6/4.

Já o segundo set foi bastante disputado: sem quebras de saque, os dois empataram em 6 a 6. No tie-break, o brasileiro conseguiu levar o set ao marcar 9 a 7.

No set decisivo, Fonseca começou bem e, com duas quebras de saque, abriu 2 a 0 e 4 a 1. O russo reagiu e diminuiu a vantagem do brasileiro, mas Fonseca conseguiu confirmar mais dois serviços, fechar o set em 6 a 4 e garantir a classificação para a próxima fase.



