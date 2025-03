A- A+

TÊNIS João Fonseca x Alex De Minaur: onde assistir ao vivo ao jogo pela 3ª rodada do Miami Open Brasileiro chega pela 1ª vez na carreira numa 3ª rodada de um Masters 1000 e enfrenta o tenista australiano

João Fonseca vive mais um momento inédito na carreira. Em Miami, nos EUA, o brasileiro de 18 anos chega pela primeira vez a uma terceira rodada de Masters 1000. Embalado pelo título do Challenger de Phoenix e pelas vitórias sobre o anfitrião Learner Tien e o francês Ugo Humbert, ele enfrentará nesta segunda o australiano Alex De Minaur.

Um desafio e tanto, já que o australiano de 26 anos ocupa atualmente a 11ª posição no ranking ATP. Se avançar, Fonseca terá batido seu segundo rival mais bem ranqueado. Em janeiro, ele venceu Andrey Rublev, número 9 do mundo no tênis masculino.





Além da maior experiência, Minaur chega mais descansado para a partida. Por ser um dos cabeças de chave do torneio, estreou apenas na segunda rodada. No último sábado, ele bateu o chinês Yunchaokete Bu (69º) e se qualificou para o duelo com o jovem brasileiro.

Onde assistir a João Fonseca x Alex De Minaur

O jogo entre João Fonseca e Alex De Minaur, nesta segunda (24), será transmitido ao vivo no canal ESPN e na plataforma Disney+ (streaming), não antes das 20h.

