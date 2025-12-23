A- A+

TÊNIS João Fonseca x Carlos Alcaraz: venda de ingressos para partida em São Paulo começa nesta terça (23) Estrelas do tênis farão revanche de jogo de exibição em Miami e se enfrentarão em dezembro de 2026 no Allianz Parque

Após se enfrentarem pela primeira vez, em um jogo de exibição, no último dia 8, em Miami (EUA), o espanhol Carlos Alcaraz e o carioca João Fonseca já têm revanche marcada.



O tenista número 1 do mundo e o brasileiro mais bem colocado no ranking da ATP (24º) voltarão a medir forças daqui a um ano, em 12 de dezembro de 2026, no evento São Paulo Super Match, no Allianz Parque.

— Jogar em casa, diante da minha torcida, e compartilhar a quadra com um dos maiores nomes do esporte mundial é muito importante para mim — afirmou Fonseca, que foi derrotado na primeira partida por 2 sets a 1: — Espero que dessa vez o jogo caia para o meu lado.





Alcaraz, que se prepara para disputar o Australian Open, o único Masters que falta em sua lista de títulos, se disse animado para ir a São Paulo e jogar em um estádio “tão icônico”, que será transformado em quadra de tênis pela primeira vez:

— Competir lá, com aquela atmosfera, é algo especial.

A venda de ingressos começa hoje. Os preços variam de R$ 475 (cadeira superior meia-entrada) a R$ 6.450,00 (court side inteira).

Veja também