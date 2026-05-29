TÊNIS

João Fonseca x Djokovic: saiba onde assistir ao confronto pela 3ª rodada de Roland Garros

Duelo acontece nesta sexta-feira na quadra Philippe Chatrier

Roland Garros divulga arte com confronto entre João Fonseca e Novak Djokovic Roland Garros divulga arte com confronto entre João Fonseca e Novak Djokovic  - Foto: Reprodução

O brasileiro João Fonseca enforenta o sérvio Novak Djokovic nesta sexta-feira, não antes das 10h30 (de Brasília), pela terceira rodada de Roland Garros. Este será o primeiro confronto entre os jogadores, que simbolizam uma geração dominante no circuito e outra que busca seu espaço e primeiros títulos.

João Fonseca chega para o duelo após superar o croata Dino Prižmić (72º ) de virada, por 3 sets a 2, com parciais de 6/3, 6/4, 3/6, 1/6 e 2/6. Na estreia derrotou o francês Luka Pavlovic (241), por 3 sets a 0.

 

Local de João Fonseca x Djokovic
Quadra Philippe Chartrier, em Paris, França.

Que horas será Fonseca x Djokovic
O jogo está marcado para começar não antes das 10h30 (de Brasília).

Onde assistir João Fonseca x Djokovic?
O jogo será transmitido pelo Disney+ (streaming) e ESPN (canal fechado).

