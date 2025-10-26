A- A+

tênis João Fonseca x Fokina: veja horário e onde assistir final do ATP 500 da Basileia jovem carioca Segue em ascensão meteórica no circuito

O brasileiro João Fonseca, de apenas 19 anos, disputa, neste domingo (26), a final do ATP 500 da Basileia, na Suíça, contra o espanhol Alejandro Davidovich Fokina, número 18 do mundo. A partida começa às 11h30 (horário de Brasília) e terá transmissão ao vivo pelo Disney+.

Fonseca é o primeiro brasileiro a disputar uma final de simples em um ATP 500 desde a adoção dessa nomenclatura, em 2009. O jovem carioca, que conquistou seu primeiro título de ATP 250 em Buenos Aires, em fevereiro, segue em ascensão meteórica no circuito.

No início da temporada, ocupava apenas a 145ª posição no ranking mundial. Dez meses depois, já figura no 34º lugar da lista atualizada em tempo real e pode entrar no top 30 caso conquiste o título na Suíça.

Alejandro Davidovich Fokina elogiou João Fonseca antes do duelo. O espanhol pediu revanche contra o brasileiro e explicou porque achar que o momento é agora.

“Ele é um jogador muito jovem. Sem dúvida será um dos jogadores top no futuro . Ele tem tudo, cada golpe. Mentalmente ele é uma fera . Será muito duro após vê-lo jogar contra o Munar hoje, foi inacreditável, eles jogaram um tênis incrível hoje. Não quero pensar em hoje, só quero saber da minha revanche pois em alguns anos será ainda mais difícil”, disse o espanhol, que vencia o brasileiro em Cincinnati, nos Estados Unidos, mas acabou desistindo por lesão.

João Fonseca x Fokina no ATP 500 da Basiléia: veja horário e onde assistir

Data: domingo, 26/10

Torneio: ATP 500 da Basileia

Horário: Por volta de 11h30 (Horário de Brasília)

Onde assistir: ESPN e Disney+

Veja também