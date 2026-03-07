Sáb, 07 de Março

TÊNIS

João Fonseca x Khachanov: horário e onde assistir à segunda rodada de Indian Wells

Tenista brasileiro vai enfrentar uma pedreira: rival é o atual 16º no ranking da ATP

João Fonseca vence na estreia de simples no Rio Open João Fonseca vence na estreia de simples no Rio Open  - Foto: Divulgação/Rio Open

O brasileiro João Fonseca enfrenta o russo Karen Khachanov neste sábado, às 17h10 (de Brasília), pela segunda rodada do Masters 1000 de Indian Wells.

João Fonseca chega à segunda rodada após superar o belga Raphael Collignon (77º ) por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (2) e 6/4.

Local
Indian Wells, nos Estados Unidos.

Onde assistir?
O jogo será transmitido pelo Disney+ (streaming — de acordo com as condições da plataforma)

 

Retrospecto
Este será o segundo duelo entre os tenistas no circuito profissional. Na primeira vez que se enfrentaram, Khachanov levou a melhor e venceu por 2 sets a 1, com parciais de 6/1, 3/6 e 6/3, no Masters 1000 de Paris.

Quem é o rival de Fonseca?
Atual 16ª do ranking mundial, o russo passou de bye na primeira rodada, avançando diretamente à segunda. Com quase 2,00m de altura, Khachanov é favorito na partida com seu poderoso saque e o jogo de fundo de quadra.

