João Fonseca x Pierre Hebert: saiba onde assistir o confronto da 2ª rodada de Roland Garros

João Fonseca e Pierre-Hugues Hebert se enfrentam, nesta quinta-feira (29), na quadra 14 de Roland Garros, em partida válida pela 2ª rodada do Grand Slam francês. O confronto está previsto para iniciar a partir das 8h50.

Fazendo sua primeira participação em Roland Garros, como profissional, João Fonseca iniciou muito bem no saibro francês. Na primeira rodada, diante do polonês Hubert Hurkacz, ex-top 10 do ranking da ATP, o carioca não tomou conhecimento do rival e emplacou 3 sets a 0.

O triunfo, aliás, encerrou a sequência de três derrotas seguidas do tenista brasileiro. João não vencia há mais de um mês.

Caso avance à terceira rodada, essa já será a melhor campanha de João em Grand Slams.

Por outro lado, Hebert chega de uma vitória mais suada. Diante do compatriota Benjamin Bonzi, Pierre precisou ir até o último set para vencer por 3 a 2.

João Fonseca x Pierre-Hugues Hebert - saiba onde assistir

Data: 29/05

Horário: 8h50

Transmissão: ESPN 2

