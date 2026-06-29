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TÊNIS João Fonseca x Roberto Agut em Wimbledon: confira horário e onde assistir Após campanha histórica em Roland Garros, tenista inicia caminhada no Grand Slam inglês diante do experiente espanhol e tenta avançar pela primeira vez como cabeça de chave

O momento mais esperado da temporada de grama para o tênis brasileiro chegou. Depois da campanha histórica até as quartas de final de Roland Garros, João Fonseca inicia nesta segunda-feira sua trajetória em Wimbledon 2026 diante do espanhol Roberto Bautista Agut, de 38 anos.

A partida será disputada na Quadra 18, em Londres, e integra a programação do primeiro dia da chave masculina do Grand Slam britânico. O duelo é o terceiro jogo da quadra, que começa às 7h (horário de Brasília). Com isso, a previsão é que João entre em quadra por volta das 11h, dependendo da duração dos confrontos anteriores.

A estreia marca mais um capítulo da rápida ascensão do carioca de 19 anos. Pela primeira vez na carreira, João chega a um Grand Slam como um dos 24 cabeças de chave, condição que o protege de enfrentar integrantes do top 8 antes das oitavas de final. Em Roland Garros, o brasileiro cruzou com Novak Djokovic já na terceira rodada.





Do outro lado estará Bautista Agut, que chegou a ser número 9 do mundo, em 2019, mesmo ano em que foi semifinalista no torneio inglês. Embora esteja distante do auge, sem vencer uma partida de chave principal de Grand Slam desde o fim de 2024, o espanhol continua sendo um nome respeitado no circuito. Ele tentará usar o histórico na grama para frear o embalo do brasileiro.

Ficha técnica de João Fonseca x Roberto Agut

Data: segunda-feira, 29 de junho

Horário: a partir de 7h (de Brasília); jogo previsto para cerca de 11h

Local: Quadra 18, Wimbledon, Londres

Onde assistir ao vivo João Fonseca x Roberto Bautista Agut?

Transmissão ao vivo: ESPN e Disney+

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