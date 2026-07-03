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TÊNIS João Fonseca x Roman Safiullin em Wimbledon: confira horário e onde assistir Após as vitórias contra Jesper de Jong e Roberto Bautista Agut, o brasileiro agora enfrenta o número 132 do ranking mundial

João Fonseca entra em quadra nesta sexta-feira para o seu terceiro desafio em Wimbledon. O brasileiro, atual 27º do mundo, encara o russo Roman Safiullin, número 132 do ranking mundial. A partida acontece às 7h (horário de Brasília), na Quadra 2.

Cabeça de chave número 24 do torneio, João Fonseca chega para o duelo com Safiullin após vencer o holandês Jesper de Jong por 3 sets a 0 na última quarta-feira, com parciais de 6/1, 7/5 e 6/4. Antes, na estreia do Grand Slam, o brasileiro derrotou o espanhol Roberto Bautista Agut por 3 sets a 0, com parciais de 7/6 (7-4), 6/4 e 6/3.

Adversário de João, Safiullin já derrotou no torneio o holandês Botic van de Zandschulp, por 3 sets a 2, e o compatriota Andrey Rublev, atual top 15 do ranking mundial.

Caso o brasileiro leve a melhor sobre o russo, poderá enfrentar Novak Djokovic (8º) nas oitavas de final. A lembrança do último duelo entre os dois é ótima para João Fonseca, que venceu o histórico tenista no confronto em Roland Garros.

Ficha técnica de João Fonseca x Roman Safiullin

Data: sexta-feira, 03 de julho

Horário: 7h (de Brasília)

Local: Quadra 2, Wimbledon, Londres

Onde assistir ao vivo João Fonseca x Roman Safiullin?

Transmissão ao vivo: ESPN e Disney+

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