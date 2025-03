A- A+

TÊNIS João Fonseca x Ugo Humbert: onde assistir ao vivo ao jogo pela segunda fase do Miami Open Brasileiro e francês se enfrentam pela segunda vez na carreira em busca de uma vaga na próxima rodada do Masters 1000 americano

Após superar o americano Learner Tien na estreia, João Fonseca volta à quadra do Miami Open para encarar o francês Ugo Humbert, 20º no ranking da ATP, pela segunda rodada do torneio. O brasileiro de 18 anos vem embalado não só da vitória na sua estreia na competição, como também do título do Challenger de Phoenix, o segundo da carreira.

Seu adversário também vem de conquista: em fevereiro, levou o bicampeonato no ATP 250 de Marseille. Na luta por uma vaga na próxima fase, eles vão duelar apenas pela segunda vez na carreira. No primeiro e único, até o momento, o brasileiro acabou derrotado por 2 sets a 0 nos qualifiers da Copa Davis entre Brasil e França, com parciais de 7/5 e 6/3.





Esse será o primeiro jogo de Humbert na competição, em 2025, já que começou a primeira rodada como "bye" em decorrência de sua posição no ranking. E tem contra João Fonseca o desafio de alcançar um feito inédito na carreira: o francês nunca venceu duas partidas no Masters 1000 americano ou superou a terceira rodada.

Onde assistir a João Fonseca x Ugo Humbert

O jogo entre João Fonseca e Ugo Humbert, neste sábado (22), será transmitido ao vivo na Disney+ (streaming), por volta das 17h.

