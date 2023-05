A- A+

Copa do Nordeste João Gomes comanda o show de abertura da final Copa do Nordeste, entre Sport x Ceará A apresentação está marcada para começar às 20h40, desta quarta-feira (3)

Antes do apito inicial para a finalíssima da Copa do Nordeste, entre Sport x Ceará, na Ilha do Retiro, nesta quarta-feira (3), às 21h. O cantor de Piseiro, João Gomes fará o esquenta para a partida. As ações pré-jogo devem durar 20 minutos, com show de luzes, apresentação de vídeos e presenças de ídolos dos dois clubes.

Confirmado em ofício publicado no site da CBF, o documento divulgou as ações que serão promovidas no jogo final da Copa do Nordeste. Segundo o cronograma, a partir das 20h35, as luzes serão apagadas e o show de abertura será iniciado. A partir das 20h40, João Gomes, principal expoente do gênero Piseiro, toma o palco da final e deve se apresentar por cerca de oito minutos.

Os rumores iniciaram na tarde desta quarta-feira, depois que o cantor postou um stories no Instragram, afirmando que iria se apresentar nesta noite em um local que teria muita gente.

João Gomes é um cantor e compositor brasileiro de forró e piseiro, tendo alcançado destaque nacional já com o seu álbum de estreia, tornando-se o cantor mais ouvido do país no ano de 2021. O artista é natural de Serrita, no sertão pernambucano.

Essa não é a primeira vez que um final de Copa do Nordeste conta com uma atração artística local. Na final de 2022, no jogo de volta de entre Fortaleza x Sport, no Castelão, Xand Avião comandou a festa.

