Náutico João Maistro destaca força do Náutico fora de casa para reverter situação na Série C Timbu teve a segunda melhor campanha da primeira fase como visitante; única vitória no quadrangular também foi longe dos Aflitos

Após chegar ao quadrangular do acesso com a confiança em alta, o Náutico sofreu duas derrotas inesperadas para Guarani e Ponte Preta, nos Aflitos.

O Timbu enfrenta novamente a Ponte Preta, desta vez em Campinas, neste sábado (27), às 17h. Com os resultados negativos, o zagueiro alvirrubro, João Maistro, destacou que a preparação precisa ser diferente para a equipe sair vencedora longe da capital pernambucana.

"A preparação tem que ser diferente. Acho que o nosso mental conta muito para isso. A gente sabe da importância desse jogo, é uma final para a gente. A reviravolta rumo ao nosso acesso nessa segunda fase", iniciou João Maistro em entrevista nesta quarta-feira (24).

"Então, tem que ser uma semana diferente, sim, tem que ser encarada como uma semana diferente e eu tenho certeza que a gente está encarando dessa forma", completou.

Força fora de casa

Apesar de reconhecer a fase ruim com as duas derrotas nos Aflitos, João Maistro fez questão de ressaltar o bom desempenho da equipe fora de casa nesta Série C.

Durante a primeira fase, o Náutico ficou com a segunda melhor campanha entre os visitantes. O Alvirrubro somou 15 pontos, com quatro vitórias, três empates e duas derrotas nas nove partidas disputadas.

No quadrangular do acesso, o retrospecto seguiu positivo. A estreia do Timbu aconteceu fora de casa contra o Brusque, quando os pernambucanos saíram vencedores do confronto.

"Infelizmente, os dois jogos em casa não foram o que a gente esperava, junto com a nossa torcida que esperava resultados positivos, que não vieram. Mas sabemos da nossa força jogando fora de casa. Na primeira fase a gente ganhou muitos jogos fora de casa, então sabemos que somos capazes. Então, sim, o nosso grupo está confiante, está com o mental muito forte e eu tenho certeza que a gente vai para fazer um grande jogo", afirmou.

Situação na tabela

O Náutico está na 3ª posição do grupo C com três pontos conquistados. A Ponte Preta, próximo adversário alvirrubro, lidera com nove pontos e o Guarani é o segundo colocado com seis pontos.

Depois do jogo contra a Ponte Preta, o Náutico terá outra partida em Campinas, contra o Guarani. A última rodada será nos Aflitos, contra o Brusque.

