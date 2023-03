A- A+

Barcelona João Mendes, filho de Ronaldinho Gaúcho, assina com time juvenil do Barcelona Jovem rescindiu contrato com o Cruzeiro e acertou com clube catalão

João Mendes, o filho do ex-astro do Barcelona Ronaldinho Gaúcho, foi contratado pelo time juvenil do Barça, anunciou o clube azulgraná nesta quinta-feira em um comunicado.

O jovem atacante de 18 anos, revelado nas categorias de base do Cruzeiro até o fim de seu contrato no ano.

Nas últimas semanas, fez vários testes com o Barça antes de chegar a um acordo com o time catalão, que não especifica a duração do contrato.

João Mendes chega assim às categorias de base do Barça, quinze anos depois da saída do pai da capital catalã.

Famoso por sua técnica espetacular, Ronaldinho Gaúcho chegou ao Barcelona vindo do Paris Saint-Germain em 2003, um ano depois de conquistar a Copa do Mundo de 2002 com o Brasil.

Ele ganhou dois títulos da LaLiga, assim como a Liga dos Campeões de 2006 com o Barcelona, antes de assinar com o Milan em 2008.

Aos 42 anos, Ronaldinho calçou as chuteiras no último fim de semana para disputar a 'King's League', competição de futebol de 7 fundada por Gerard Piqué.

