Santa Cruz João Pedro celebra retomada do Santa Cruz no estadual e projeta confronto contra o Retrô Partida que acontece na próxima quinta-feira (15), às 20h, será fundamental pela disputa por uma vaga na Série D de 2025

Recentemente o Santa Cruz viveu momentos delicados após ser derrotado nos dois clássicos da primeira fase do Campeonato Pernambucano. Passado a tormenta, a Cobra coral conseguiu se recuperar na tabela de classificação e vem de duas vitórias consecutivas, diante do Porto e do Petrolina. João Pedro, meio campo que vem ganhando alguns minutos em campo, reflete sobre o momento da equipe e projeta o próximo confronto diante do Retrô, na próxima quinta-feira (15), no Arruda.

"Depois de uma sequência difícil de dois clássicos - com derrotas -, em contrapartida a gente conseguiu duas vitórias - Porto e Petrolina - e esse último triunfo foi muito importante para a sequência do campeonato e a gente espera fazer uma grande partida na próxima rodada. Sabemos que será um jogo difícil - diante do Retrô -, está longe ainda mas estamos trabalhando duro para estarmos preparados", disse.



João, que é meia-central de origem, foi acionado na volta do intervalo, na partida diante do Petrolina, substituindo João Diogo - ponta-direita. Mesmo atuando em uma posição diferente, o atleta comemorou seu desempenho no jogo e falou sobre a concorrência que vem tendo com Matheus Melo, um dos principais destaques do time na temporada. "Creio que nos dois últimos jogos eu entrei bem, fiz duas boas partidas, ainda mais nessa última. Acredito que quem entra do banco tem que melhorar o nível do time e graças a Deus estou conseguindo fazer isso e estou muito feliz", começou.

“Sobre a disputa com o Matheus Melo, a gente vem tendo uma disputa saudável. Venho entrando pelas beiradas também, então creio que é uma disputa sadia e que vai ficar assim até o final do campeonato”, concluiu.

Atual quarto colocado do Campeonato Pernambucano com 12 pontos, o Santa Cruz terá um confronto de "seis pontos" na próxima rodada diante do Retrô, no Arruda, na quinta. Mesmo ainda um pouco distante, o clube já divulgou uma parcial com mais de dois mil ingressos vendidos.

João Pedro convocou o torcedor tricolor para a partida. "A gente espera que o público venha nos apoiar nesse jogo contra o Retrô, esperamos ter a casa cheia para o próximo jogo e fazemos o convite ao torcedor para estar nos apoiando na quinta-feira (15), para buscarmos a vitória", afirmou.







