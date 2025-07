A- A+

Atacante Cria do Fluminense, ex de Mel Maia e mais: conheça João Pedro autor dos gols da vitória do Chelsea O atacante de 23 anos foi fundamental para a classificação do clube inglês até a final da Copa do Mundo de Clubes da Fifa

Revelado pelo Fluminense em 2019, João Pedro foi o algoz da sua primeira equipe na classificação do Chelsea para a final do Copa do Mundo de Clubes da Fifa.

Autor dos dois gols que garantiram o placar por 2 a 0, João Pedro teve uma passagem relâmpago pelo futebol brasileiro, quando também se relacionou com a atriz Mel Maia.

Início da carreira

O destaque nas categorias de base fez o atacante subir ao time profissional do Fluminense antes de completar a maioridade.

Com 17 anos, ele participou da temporada do Tricolor das Laranjeiras em 2019 com grande destaque. O atacante marcou dez gols e deu duas assistências em 37 partidas.

O destaque levou João Pedro a se transferir ao Watford, da Inglaterra, onde passou quatro temporadas até chegar no Brighton, do mesmo país.

Namoro com Mel Maia

João Pedro começou o namoro com a atriz Mel Maia em 2019, quando já jogava pelo profissional do Fluminense. Após rumores sobre o casal, eles assumiram o namoro em setembro daquele ano.

O término aconteceu em março de 2020, dois meses depois do jogador viajar para a Inglaterra. Mel Maia chegou a visitar o atleta no novo país antes da relação acabar.

Mel Maia, que é torcedora do Fluminense, acompanhou o ex-namorado se destacar na partida.

João Pedro e Mel Maia quando formavam um casal. Foto: Reprodução/Instagram.

Chegada no Chelsea

João Pedro teve uma chegada avassaladora no Chelsea, após duas temporadas de destaque no Brighton. Os Blues pagou 55 milhões de libras (R$ 411,3 milhões) pelo atleta.

O atacante chegou com o Mundial de Clubes em disputa e estreou nas quartas de final contra o Palmeiras. A boa atuação nos minutos que esteve em campo garantiu a titularidade diante do Fluminense.

