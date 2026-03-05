A- A+

Futebol Internacional João Pedro lidera artilharia da Premier League no ano sem contar cobranças de pênalti Atacante soma 14 gols no Campeonato Inglês e marcou três vezes na vitória do Chelsea por 4 a 1 sobre o Aston Villa

O atacante João Pedro vive o momento mais artilheiro de sua carreira no futebol inglês. Nesta quarta-feira, 4, o brasileiro marcou três vezes na vitória do Chelsea por 4 a 1 sobre o Aston Villa, fora de casa, em confronto direto por vaga na próxima edição da Champions League.

O desempenho consolidou João Pedro como o jogador que mais marcou gols na Premier League em 2026 sem considerar cobranças de pênalti. Todos os seus tentos no período foram construídos com bola rolando, evidenciando o faro de gol do camisa 20 dos Blues.

ESPECIALISTA EM DECIDIR DENTRO DA ÁREA

Os números da temporada 2025/26 ajudam a dimensionar o impacto do brasileiro. De acordo com dados da Opta, João Pedro soma 14 gols no Campeonato Inglês, todos marcados de dentro da área. O atacante já finalizou 43 vezes, sendo 26 no alvo, com taxa de conversão de 32,6% e média de um gol a cada 153,9 minutos.

A variedade nas conclusões também chama atenção:

6 gols com o pé direito;

5 com o pé esquerdo;

3 de cabeça.

Além disso, sua distribuição ofensiva revela um centroavante completo, capaz de finalizar com eficiência usando ambos os pés e também pelo alto.

Vale mencionar que o hat-trick diante do Aston Villa foi o primeiro de João Pedro na Premier League. Após a partida, ele destacou o significado da atuação em entrevista aos canais do clube.

"Acho que foi mais uma noite dos sonhos para mim. Desde que cheguei aqui na Inglaterra, sonhava com este momento, jogar em um grande time e marcar meu hat-trick. E acho que foi uma noite perfeita, meu primeiro hat-trick pelo Chelsea", afirmou.

O atacante já havia registrado três gols em um mesmo jogo na Inglaterra defendendo o Brighton, pela Copa da Inglaterra, além de ter repetido o feito quando ainda atuava pelo Fluminense, em competição continental.

PROTAGONISMO E MIRA NA SELEÇÃO

Desde o início de janeiro, João Pedro disputou dez partidas de Premier League, com oito gols marcados e duas assistências no período — todos sem pênalti —, resultando em uma média de uma participação em gol por jogo.

Na temporada completa, soma 17 gols e seis passes decisivos em 38 jogos pelo Chelsea, sendo o principal goleador da equipe.

Contratado em julho do ano passado, durante a janela especial promovida pela Fifa para clubes que participaram do Mundial, o brasileiro rapidamente assumiu papel central no ataque londrino. Com atuações decisivas e números consistentes, João Pedro reforça sua candidatura a uma vaga na seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2026.

