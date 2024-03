João Pedro Souza e Sabrina Lima são destaque na 1ª etapa da Copa Brasil de Águas Abertas

A- A+

Os atletas pernambucanos conquistaram, no último fim de semana, sete medalhas na etapa de Petrolina da Copa Brasil de Águas Abertas. A competição abriu o calendário nacional da modalidade. Na prova dos 5 km, João Pedro Souza, do Português, foi o mais rápido com a marca de 45.26. João Vitor Bispo e Heitor Motti, ambos da Aquacenter Natação, completaram o pódio.

No feminino, Sabrina Lima, também do Português de Recife, terminou na segunda colocação com 48.56. Myrela Coutinho, também do Português, foi a terceira colocada. Lais Cerqueira, da Aquacenter Natação, foi a campeã.

Sabrina Lima voltou para a água para também subir ao pódio. Prata na disputa de 5 km, a atleta da Aquacenter foi campeã da disputa de 1,5 km. Companheira de clube de Sabrina, Keylane Silva terminou na segunda colocação, enquanto Lais Cerqueira foi a terceira colocada.

No masculino, repetição dos nomes do pódio dos 5 km, mas em ordem diferente: João Vitor Bispo, João Pedro Souza e Heitor Motti conquistaram ouro, prata e bronze, respectivamente, na prova.

No feminino da prova dos 2,5 km, Rebecca Santos foi a mais rápida e terminou o percurso no tempo de 23.22, seguida por Keylane Silva (23.32) e Sabrina Lima (24.04). No masculino, Felipe Quirino foi o campeão com 24.32. João Pedro Souza e Eduardo Libório terminaram em segundo e terceiro, respectivamente.

