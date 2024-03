A- A+

Futebol João Pedro vê decisão em aberto na luta por vaga na final do Pernambucano Santa Cruz e Sport empataram em 1x1 no duelo de ida da semifinal do torneio, no Arruda

Sem vantagem para qualquer um dos lados. Segundo o meia João Pedro, o Clássico das Multidões, entre Santa Cruz e Sport, pelas semifinais do Campeonato Pernambucano, permanece sem que haja uma equipe acima da outra após o empate em 1x1 no duelo de ida, no Arruda. A volta será no sábado (16), na Arena de Pernambuco.

“O placar está totalmente em aberto. Jogamos de igual para igual contra eles e será difícil para os dois times. Vamos com tudo para tentar a classificação para a final”, afirmou, elogiando o desempenho do time no duelo do Arruda.

“Creio que a gente suportou bem o jogo, soube jogar de acordo com a formação deles. Dentro da nossa estratégia, fomos bem. Agora é continuar assim para chegar bem lá para o segundo jogo”, completou.

O Santa Cruz precisa vencer para avançar diretamente para a final. Um novo empate levará a decisão para as penalidades. Se conseguir eliminar o Leão, o Tricolor vai garantir um lugar na Copa do Brasil em 2025, podendo receber no ano que vem uma cota de participação no torneio próxima de R$ 800 mil.

