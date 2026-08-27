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FUTEBOL João Pedro volta ao Santa Cruz e pode reforçar equipe contra Anápolis O meia estava atuando pelo ABC e rescindiu seu contrato para retornar ao Tricolor

O Santa Cruz oficializou nesta quinta-feira (27) o retorno do meia-atacante João Pedro. O jogador estava emprestado ao ABC, mas foi chamado de volta para reforçar o time na reta final da Série C do Campeonato Brasileiro.

Após a rescisão contratual com a equipe potiguar, o meia já se encontra regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, e pode ser relacionado para o confronto decisivo diante do Anápolis.

O retorno do atleta está diretamente ligado à saída de Vitinho, que está em negociações avançadas para reforçar o Paços de Ferreira, clube da terceira divisão de Portugal, e não atua mais pelo Santa nesta temporada.

A transferência obrigou a diretoria a se movimentar para oferecer a Cristian de Souza mais opções ofensivas na luta pelo acesso.

A Cobra Coral entra em campo no próximo sábado (29) para encarar o Anápolis, às 17h, no Estádio Jonas Duarte (GO), em jogo válido pela última rodada da primeira fase da Série C.

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